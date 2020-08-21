21.08.2020
Активисты в Минске создали живую цепь на 13 км
Источник: Корреспондент.net
Протестующие против итогов президентских выборов в Беларуси выстроились в цепь длиной около 13 км в Минске. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщило белорусское оппозиционное издание Тут.
"Цепь покаяния" тянется от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на ул. Окрестина, где содержатся задержанные в ходе протестов против итогов выборов.
Активисты держат в руках бело-красные флаги, во многих местах к ним подходят милиционеры и просят разойтись, предупреждая, что могут составить протокол за административное нарушение.
Тем временем тысячи активистов собрались на площади Независимости в центре белорусской столицы.
Одновременно на проспекте Независимости прошла колонна сторонников действующего президента Александра Лукашенко с государственными флагами. Демонстрации в его поддержку продолжаются и в ряде других городов.
Как сообщалось, водители автомобилей на минских улицах блокируют движение, включают аварийную сигнализацию и выходят из машин
Новости раздела
Мир
21.08.2020
Танкер Delfi снова не уберут в срок
Глава Мининфраструктуры Криклий обещал, что судно уберут с пляжа ко Дню Независимости. Подрядчик говорит - в лучшем случае в сентябре.
Мир
21.08.2020
Активисты в Минске создали живую цепь на 13 км
"Цепь покаяния" тянется от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на ул. Окрестина, где содержатся задержанные в ходе протестов против итогов выборов.
Мир
19.08.2020
Мятежники в Мали объяснили захват власти
Мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.
Мир
19.08.2020
Координационный совет Беларуси начал работу
На первом заседании Координационный совет избрал президиум и начал обсуждение проекта по решению ситуации в стране.
Мир
19.08.2020
ВТО: Мировая торговля обновила антирекорд
Причиной падения объемов мировой торговли является карантин, объявленный почти во всех странах мира из-за эпидемии коронавируса, отмечают в ВТО.
Мир
19.08.2020
ЦИК Беларуси назвал сроки инаугурации Лукашенко
Обычно инаугурация проходит через месяц после оглашения результатов выборов, но в этот раз может затянуться.
Мир
19.08.2020
На 102-ом году жизни умер Борис Патон
У умершего ученого фактически нет родственников, поэтому его похоронами займется государство.
Мир
18.08.2020
В РФ не видят сдвигов в ядерных переговорах с США
США не отказываются от возможности продления соглашения, но утвердить новые условия пока не готовы, говорят в МИД РФ.
Мир
18.08.2020
Путин рассказал Лукашенко о переговорах с ЕС
Российский президент сегодня обсудил события в Беларуси с Меркель, Макроном и Мишелем. О результатах рассказал Лукашенко.
Мир
17.08.2020
В НАТО ответили на обвинения Лукашенко
Альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске, утверждает генсек НАТО.
Мир
17.08.2020
Трамп впервые прокомментировал события в Беларуси
Американский президент охарактеризовал ситуацию в Беларуси как "ужасную" и отметил, что Вашингтон следит за событиями.