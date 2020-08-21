Активисты в Минске создали живую цепь на 13 км

Источник: Корреспондент.net

Протестующие против итогов президентских выборов в Беларуси выстроились в цепь длиной около 13 км в Минске. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщило белорусское оппозиционное издание Тут.

"Цепь покаяния" тянется от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на ул. Окрестина, где содержатся задержанные в ходе протестов против итогов выборов.

Активисты держат в руках бело-красные флаги, во многих местах к ним подходят милиционеры и просят разойтись, предупреждая, что могут составить протокол за административное нарушение. Тем временем тысячи активистов собрались на площади Независимости в центре белорусской столицы.

Одновременно на проспекте Независимости прошла колонна сторонников действующего президента Александра Лукашенко с государственными флагами. Демонстрации в его поддержку продолжаются и в ряде других городов.

Как сообщалось, водители автомобилей на минских улицах блокируют движение, включают аварийную сигнализацию и выходят из машин