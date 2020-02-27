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27.02.2020

Активисты выгнали нардепа из Львовской ОГА

Источник: Корреспондент.net

Во Львове общественные активисты заставили покинуть заседание в ОГА народного депутата и заместителя председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Наталью Королевскую. Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook львовский волонтер и активист Игорь Стефанюк.

Во время заседания после требования активистов дать ответ на вопрос: "Является ли Россия агрессором?" Королевская сказала: "Я очень надеюсь, что каждый человек, проживающий как во Львове, так и в Северодонецке, так и в Харькове и в других регионах, хочет жить в единой, сильной стране. Для меня, я уверена, так же, как и для вас, Крым - это Украина, и Донецк для меня точно также есть Украина. Но мы все очень хорошо с вами понимаем, что сегодня президент начал переговоры и подписал Парижское коммюнике, мы продолжаем путь ... ".

После этих слов протестующие начали выкрикивать "Ганьба!" и "Долой из Львова!","Чемодан, вокзал, Россия". Позже заседания прервалось, а Королевская вышли из помещения.

В свою очередь, нардеп сообщила, что во время выездного заседания Комитета ВР по вопросам социальной политики, начались провокации, организованные радикально настроенными псевдопатриотами.

"Сегодня во Львове, на выездном заседании Комитета по социальной политике, мы рассматривали вопросы социальной защиты людей. Наша политическая сила решительно настроена на возвращение мира в Украину и восстановление единства страны, но, к сожалению, есть силы, которым выгоден более глубокий раскол – они, руками своих псевдопатриотов, делают все для того, чтобы раскалывать Украину. В знак протеста против таких политических провокаций, я приняла решение покинуть заседание Комитета по соцполитике и провела встречу с представителями общественных организаций", – заявила Королевская.

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