Альперину снова наденут электронный браслет - САП

Источник: Корреспондент.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства в отношении сотрудников полиции, которые сняли электронный браслет с одесского бизнесмена Вадима Альперина и взыскания с него 70 миллионов гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей, заявил начальник отдела САП Роман Симкив Украинской правде.

По словам прокурора, никаких правовых оснований снимать электронный браслет с Альперина не было, и в ближайшее время он будет снова надет.

Он пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить электронный браслет в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить браслет. Если он дал согласие на снятие браслета, то он нарушил это постановление. Поэтому завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса - регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие браслета", - заявил Симкив.