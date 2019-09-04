Американский СПГ и транзит из России. Чего ожидать

Источник: Корреспондент.net

Украина и Россия при поддержке Евросоюза готовятся встретиться в сентябре для обсуждения контракта на транзит газа через украинскую территорию. В правительстве Украины намерены добиться долгосрочного контракта и формируют свою позицию.

Тем временем идет подготовка поставок американского газа в Украину по польской газотранспортной системе для снижения зависимости от российского газа. СПГ ожидается уже в ноябре.

Когда Украина получит американский газ

Президент Владимир Зеленский выступил за диверсификацию источников энергоснабжения, а также "за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша - США - Украина".

Он заявил на пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве 31 августа, что строящийся газопровод Северный поток - 2 является "неприемлемым и несет угрозы для всей Европы".

Соединенные Штаты, Польша и Украина в этот день в Варшаве заключили трехстороннее соглашение о газовом сотрудничестве.

Подписи под документом поставили министр энергетики США Рик Перри, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк и полпред правительства Польши по стратегической инфраструктуре Петр Наимский.

С 2021 года Варшава сможет поставлять Киеву шесть миллиардов кубометров природного газа ежегодно, что в четыре раза превышает нынешний показатель, заявил Наимский.

"Мы приложим все усилия, чтобы диверсифицировать поставки газа Украине, которая в настоящий момент полностью зависит от российского экспорта", - заявил Наимский на пресс-конференции в Варшаве.

Рик Перри выразил надежду, что американской СПГ "может помочь другому союзнику Украине предотвратить угрозу сокращения поставок российского газа". Он заявил о необходимости строительства новой инфраструктуры между Украиной и Польшей.

Способствовать этому должен газопровод Baltic Pipe, строительство которого планируется завершить к концу 2022 года, а также расширение газового порта в Свиноуйсьце.

По прогнозам Наимского, через два года мощность газового порта в Свиноуйсьце будет увеличена на 50 процентов - до 7,5 миллиарда кубов. Baltic Pipe - между Польшей и Данией - позволит поставлять до десяти миллиардов кубов газа в год.

Украина сможет покупать сжиженный природный газ напрямую у США или у польского концерна PGNiG. Накануне трехсторонней встречи группа Энергетические ресурсы Украины подписала соглашение с польской нефтегазовой госкомпанией PGNiG о приобретении и импорте в Украину американского природного газа.

"Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал... Он поступит в польскую систему передачи после регазификации, оттуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года", - говорится в сообщении компании.

Пропускная способность пункта Германовичи на польско-украинской границе составляет 4,5 миллиона кубометров в сутки, и сейчас этот объем почти полностью выбирает Нафтогаз и другие украинские покупатели.

Но Украина также подчеркивает возможность транзита американского СПГ в Румынию, Молдову и Венгрию.