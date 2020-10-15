Аналітик розповів, звідки у Зеленського візьмуть гроші на опитування в день виборів

Источник: Главред

Ініціатива Зеленського не буде оплачуватися державними або грантовими грошима, вважає Олександр Солонтай.

Консультативне опитування Володимира Зеленського, яке влада планує провести у день місцевих виборів 25 жовтня, фінансуватиметься соратниками глави держави. Бюджетні або грантові кошти для реалізації цієї ініціативи використати не вдасться.

Про це заявив політолог Олександр Солонтай у ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, міжнародні організації не підуть на фінансування ідеї Зеленського, оскільки це не соціологічне опитування і не аналог екзитполу – лише передвиборний хід, завдання якого – мобілізація електорату Слуги народу.

"Це мобілізаційний політтехнологічний хід на підтримку прихильників Зеленського... Це ангажована річ, тому гранти або міжнародна підтримка або кошти USAID тут бути не можуть", - вважає аналітик.

Ймовірно, як вважає аналітик, фінансувати ініціативу Зеленського будуть його соратники - офіційно через бренд Слуги народу таку ідею реалізувати не можна через специфіку виборчого законодавства.

"Я думаю, що це (фінансування) відбудеться за кошти, які не підуть офіційно за рахунками "Слуги народу", без бренду "Слуги народу". Це відбудеться за рахунок внутрішніх джерел тих політиків, які підтримують команду Зеленського... Але офіційно партія це теж не може зробити, тому що партія є суб'єктом виборчого процесу", - підкреслив Солонтай.