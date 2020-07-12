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12.07.2020

Аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю

Источник: Корреспондент.net

На следующей неделе в Украине ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 26,9 грн, а наличный доллар в банках – на уровне 26,8/27,0 грн. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, сообщает РБК-Украина в воскресенье, 12 июля.

Он отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,18 до 26,93 грн (-0,9%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время снизились с 27,10/27,13 до 26,98/27,00 (-0,4%/-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,92/27,22 до 26,87/27,08 (-0,2%/-0,5%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,8%.

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