Андрій Дещиця: Росія шукає привід, щоб виправдати застосування сили проти Польщі

Источник: eurointegration.com.ua

Вже місяць Україна бореться проти російської агресії, і поруч із нами – союзники.

Допомога Польщі виявилася справді неоціненною. Це і прийом біженців – більш ніж 2 млн українців від початку війни поїхали до Польщі, і передача зброї. Також наші сусіди стали хабом для передачі Україні як гуманітарної, так і військової допомоги.

Усе це страшенно дратує РФ. Ба більше, події останніх днів можна тлумачити як готовність Кремля якщо не напряму атакувати Польщу, то принаймні погрожувати цим нападом, щоби змусити відмовитися від допомоги Україні.

Про це все ЄвроПравда поговорила з послом України у Польщі Андрієм Дещицею.

Як і завжди, цю розмову можна почитати нижче, а можна і подивитися на нашому YouTube-каналі.

"Ситуація з прийомом біженців стала більш контрольованою"

– Якою зараз є ситуація в Польщі з українськими біженцями? Як їх приймають? І куди краще їхати тим, хто збирається тільки зараз?

– Перш за все, я хотів сказати, що я під великим враженням від того, як поляки приймали українців в час біди і війни.

Я довгий час працюю в Польщі, але такого піднесення і такої відкритості, щиросердечності я не бачив з боку поляків стосовно українців.

Це проявлялося перш за все на людському рівні, коли звичайні люди на своїх власних автомобілях їхали до кордону, забирали тих українців, які перейшли кордон, та відвозили їх до себе додому.

Але також і держава на центральному рівні, органи місцевого самоврядування, громадські організації, волонтери дуже активно включилися в цю кампанію допомоги українцям.

За дуже короткі терміни було створено відповідну інфраструктуру біля кордону, біля пунктів пропуску, де люди, які перетнули кордон, могли знайти тепле приміщення, теплу їжу, одяг, але найважливіше – це теплі серця поляків і добре слово підтримки.

Зараз ситуація трошки стабілізувалася. Вона стає більш контрольованою – кількість осіб, які перетинають кордон, тепер не така висока, як було під час першої хвилі.

Але загалом

є близько двох мільйонів осіб, які перетнули українсько-польський кордон. І ми оцінюємо, що десь 1,5 мільйона з них залишилися все ж таки в Польщі.

Насамперед вони залишилися в тих воєводствах, які є біля кордону з Україною, адже мають надію, що війна скоро закінчиться і вони зможуть повернутися назад.

– Чи нема тут проблем? І взагалі, скільки українців зможе прийняти Польща?

– Це дуже добре питання, тому що прикордонні воєводства вже переповнені.

Вони стараються надати відповідну, якісну, кваліфіковану допомогу українцям. Але через велику кількість людей ця допомога затримується з часом її передачі або надання.

Тому ми заохочуємо українців, які перетнули кордон, їхати в інші воєводства, далі від кордону, перш за все – на південь та північний захід Польщі. Там вони отримують таку саму якісну допомогу і підтримку, тільки час її отримання буде коротший, бо кількість людей буде меншою.

Залишається невирішеним питання житла, і це велика проблема.

Багато поляків прийняли людей до себе додому. Існують готелі чи гуртожитки, які надавали безкоштовне проживання, чи принаймні за мінімальними цінами.

Але пройшов місяць, і тепер постає питання: як далі? Треба шукати рішення цієї житлової проблеми.

– А що робить посольство з цього питання?

– Участь посольства можлива тільки таким чином, що ми співпрацюємо з польським урядом, доносимо проблеми, які є в українців. Кожного дня наші консульства приймають заяви і українських громадян.

Ми знаємо з перших уст, які є найбільші проблеми, і передаємо ці меседжі польському уряду.

Щодо житла, то зараз ми разом із польським урядом опрацьовуємо питання прийняття державної програми забезпечення будівництва і забезпечення швидким, але якісним житлом тих громадян України, які мають намір все-таки залишитися в Польщі.

В цьому зацікавлений і центральний уряд, і місцеві органи самоврядування, тому що в Польщі є потреба в робочих руках і в робочій силі. Всі зацікавлені в тому, щоб ці люди зараз почали працювати і заробляти на себе.

Наші співгромадяни теж не хочуть сидіти склавши руки, а хочуть самі заробляти і бути господарями своєї долі.

Також разом із польським урядом ми добиваємося від ЄС виділення коштів, які будуть використані для будівництва тимчасового житла для українських громадян.

– Наскільки масовими є випадки злочинів проти українських біженців?

– На жаль, такі випадки бувають. Бувають також і випадки з викраденням людей, спробами їх переманити, десь використовувати їх нелегально в секс-індустрії, чи з дітьми – були спроби забрати дітей без дозволів і вивезти далі на захід.

Проте поліція це контролює і максимально цьому перешкоджає.

Але ви повинні пам’ятати те, що в Польщі зараз вже є 1,5 мільйона осіб, які зараз прибули, і було 1,5 мільйона осіб, які працювали тут раніше. Тобто ми маємо десь приблизно 3 мільйони українців. Це як велике місто, таке як Київ. І можете собі уявити, що в такому великому місті практично немає щодня якихось великих гучних випадків злочинності.

"Візит Байдена покаже, чи є США на 100% на нашому боці"

– Під час візиту до Києва керівництва польського уряду була озвучена ініціатива про направлення в Україну миротворців. Наскільки це реалістично?

– Це дуже своєчасна ініціатива. Створення миротворчої місії під егідою НАТО або за участю НАТО, щоб допомогти українським військовим домогтися припинення вогню, а також створити гуманітарні коридори, коли можна буде вивезти людей і врятувати життя.

Крім того, ця місія матиме важливе геополітичне значення, адже країни, які згодні брати в ній участь, свідомі, що вони де-факто йдуть воювати з Росією. І для цього треба бути сміливим.

Тим більше, що НАТО як єдина організація зараз не готове прийняти таке рішення. Польська сторона з ними консультувалася, і Альянс їм відмовив.

– Хто зараз готовий приєднатися до цієї місії? Зокрема, чи готова сама Польща відправляти своїх військових в Україну?

– Польща готова, за умови, що це буде міжнародна місія.

Щодо інших країн, я думаю, що Литва буде готова приєднатися, також країни, представники яких були в Києві – Чехія і Словенія. Також треба згадати Данію, яка декларує таку готовність, а також Велику Британію. Це мінімум.

Але в цілому десь близько десятка країн готові брати участь у цій миротворчій місії.

Це сміливі країни, і такий їх порив варто підтримати.

– Яку ще військову допомогу готова надати Україні Польща? І хотілося б почути вашу оцінку щодо відмови від постачання в Україну радянських літаків МіГ. Чи шанси отримати їх вже втрачені?

– Я думаю, цей кейс ще не закритий.

Нам потрібно боротися за ці літаки, і ми будемо за них боротися і далі вести переговори.

Наразі м'яч в переговорному процесі знаходиться на стороні Польщі і США.

Запропонована схема, як на мене, дуже проста. Польща готова передати нам ці літаки за умови, що вона отримає натомість американські літаки. Більше того, Польща готова купити їх. Але США не готові їм ці літаки ані продати, ані передати.

В цій ситуації лакмусовим папірцем стане візит Джо Байдена в Європу і, зокрема, в Польщу. Цей візит покаже, чи є США на сто відсотків на нашому боці, чи вони ще якось вагаються.

Бо якщо вони на нашому боці, то питання з літаками має бути вирішене.

– А як щодо іншої військової допомоги Польщі?

– Інша допомога успішно передається Україні. Це різного роду допомога, проте не на часі про це говорити, тому що ми в стані війни, і не варто розкрити карти перед Росією.

Але одну річ я все-таки скажу. Польща передала Україні дуже ефективний вид зброї, який називається "Блискавка". І ця "Блискавка" влучає у все, що є погане, недобре, і робить це дуже ефективно.

"Російське вторгнення можливе навіть у найближчі дні"

– Росія вже починає погрожувати й Польщі. Згадаймо лише антипольський текст колишнього прем'єра Дмитрія Медведєва. Чи є реальним військовий конфлікт РФ із Польщею?

– Ми бачимо останніми днями, що Росія ні перед чим не зупиняється, навіть перед бомбардуванням дітей у драматичному театрі.

Вона нищить усе і застрашує громадськість в Україні, тим самим доносячи меседж іншим країнам, що Росія може піти далі. І, швидше за все, вона так буде робити, якщо її не зупинити.

Тому в Польщі до цього готуються і свідомі, що передача зброї Україні є зміцненням безпеки Польщі.

– Очевидно, ви бачили фотографію, як над російським посольством у Варшаві здіймається дим, ніби там палять якісь документи. Щось подібне було в київському посольстві РФ за кілька днів до вторгнення. Чи дійсно така ймовірність існує?

– Думаю, що так – Росія готується до того, щоб напасти на Польщу.

Цю інформацію, напевно, мають дипломатичні установи, в тому числі й посольство Росії у Варшаві. І вони замітають сліди.

Зрозуміло, чому вони це роблять. Якби там була інформація і документація, яка б не приносила шкоди Польщі, то вони б її навіть і не палили, навіть якби треба було виїжджати з посольства.

Але якщо в документах чи архівах російського посольства є підтвердження підривної діяльності російських дипломатів на території Польщі, то це серйозне звинувачення і серйозний аргумент, який може бути використаний пізніше в міжнародному кримінальному трибуналі проти Росії.

Ви знаєте що уряд Польщі прийняв рішення про видворення 45 дипломатів, які займалися шпигунською і диверсійною діяльністю. І це є підтвердженням того, що Польща робить все можливе, щоб не допустити поширення війни на свою територію і зупиняти можливі провокації з боку російських спецслужб чи так званих "дипломатичних співробітників".

– Якого роду можуть бути ці провокації?

– Росії був потрібен хоч якийсь привід для вторгнення в Україну.

Але для того, щоб увійти в Польщу, яка є членом ЄС та НАТО, необхідно підготуватися набагато серйозніше.

Росії потрібно мати серйозні аргументи, чому вона, власне, має намір втрутитися у внутрішнє життя Польщі і атакувати її.

– Що це може бути?

– Наприклад, знищення будівлі посольства РФ. Тоді під приводом цього Росія висилає спецназ для його захисту.

Під час такої операції вчиняються якісь провокації, вбивають російського військового, і Росія має підстави ввести свої війська.

Я не виключаю, що такий сценарій у росіян був у червні 2014 року, коли вони протестували біля посольства Росії.

– Це той самий випадок, коли ви казали фразу про Путіна!

– Фразу, яку потім повторили по всьому світу і якої не треба стидатися: "Путін – ху*ло". Треба говорити правду. Коротко і ясно.

– Але за цією логікою загострення можливе навіть у найближчі дні.

– Так, це може бути у найближчі дні, тому що у мене складається враження, що у Путіна поїхали котушки.

Жодні бар'єри перед ним не стоять, і він може у будь-який момент спробувати атакувати Польщу чи якусь іншу країну, бо він нічого не отримав в Україні, бо він програє в Україні.

– В Польщі готові зараз до цієї війни?

– Польща активно готується до цієї війни. Було прийнято відповідний закон, який зміцнює обороноздатність Польщі, збільшує кількість збройних сил, їхній бюджет, а також кількість підрозділів територіальної оборони.

Польща готується до цієї війни вже кілька років.

Зокрема, оновлюючи своє військове спорядження. Вони досить швидко і досить масштабно переходять на стандарти НАТО в озброєнні і на сучасну техніку.

– І наостанок, оскільки ми говорили про провокації. Якою наразі є п’ята колона РФ у Польщі?

– Я думаю, що п’ята колона в Польщі вже не має підґрунтя для своєї діяльності.

Їм не вдалося посварити українців і поляків впродовж останніх років, коли нищилися пам’ятники та місця пам’яті українців у Польщі.

Російські спецслужби думали, що тим самим вони спричинять протистояння, але ми виявилися мудрішими і стали вище цього.

І я дуже радий, що це відбувалося в часи, коли я був послом України в Польщі.