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22.05.2019

Антикоррупционеры открыли дело на Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело на бывшего президента Петра Порошенко. Об этом в среду, 22 мая, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что дело открыли после встречи руководителя прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании Энергосеть Дмитрия Крючкова.

"По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов ... принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ведомстве.

"В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО Центрэнерго, совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО Центрэнерго с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины", - говорится в сообщении. 

Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО Центрэнерго путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО Центрэнерго и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также сведения в ЭРДР внесли по "руководству некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%".
 
Причиной этого в САП отмечают сведения:
  • по преступной деятельности должностных лиц ПАО Центрэнерго и Фонда государственного имущества;
  • по преступной деятельности должностных лиц ПАО Центрэнерго при закупке угля;
  • по факту завладения должностными лицами ЗАО Нижнеднестровская ГЭС и ОАО Укргидроэнерго по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;
  • злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО Черкассыоблэнерго и ОАО Азот.
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