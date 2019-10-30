Антикоррупционный суд вынес первый приговор

Источник: Корреспондент.net

Антикоррупционный суд признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в декларирование недостоверной информации. Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.

"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в сообщении..

Согласно решению, судью оштрафовали на 51 тысячу гривен, также ей запрещено занимать государственные должности в течение года. Именно о таком наказании просили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.