30.10.2019
Антикоррупционный суд вынес первый приговор
Источник: Корреспондент.net
Антикоррупционный суд признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в декларирование недостоверной информации. Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.
"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в сообщении..
Согласно решению, судью оштрафовали на 51 тысячу гривен, также ей запрещено занимать государственные должности в течение года. Именно о таком наказании просили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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