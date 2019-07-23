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23.07.2019

Апелляционный суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП

Источник: Корреспондент.net

Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляцию Министерства культуры Украины в деле о приостановке переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщается на сайте юридического отдела УПЦ МП, 22 июля в Шестом апелляционном административном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Минкультуры на постановление Окружного административного суда Киева от 22 апреля 2019 года, которым было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ МП.

"…апелляционный суд отказал Минкульту и оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи относительно УПЦ, в том числе - вносить новые записи в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении.

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