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28.06.2019

Apple потеряла $9 млрд на уходе главного дизайнера

Источник: Корреспондент.net

Капитализация Apple снизилась на девять миллиардов долларов - до 919,02 миллиарда на бирже NASDAQ на фоне сообщения о том, что директор по дизайну компании Джонатан Айв решил покинуть свой пост.

На момент закрытия торгов акции компании стоили 199,74 доллара (уровень закрытия предыдущих торгов - 199,8 доллара).

Айв решил создать свою независимую дизайнерскую компанию LoveFrom. Среди его клиентов, в том числе, будет и Apple. Пост Айва займет главный операционный директор Джефф Уильямс.

"Были некоторые важные проекты, которые, как я чувствую, я закончил. Например, Apple Park - это был проект, который стартовал в 2004 году. Пару недель назад у нас было официальное открытие парка. Это был действительно важный проект, который отличался от многих других, потому что он был для нас", - так объяснил Айв свое решение Financial Times.

Айв проработал в Apple c 1992 года. Он разработал дизайнерские решения iMac, iPod, iPhone и iPad, MacBook и MacBook Pro.

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