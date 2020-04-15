Apple выпустила обновленный iPhone SE

Источник: Корреспондент.net

Он похож на iPhone 8, но имеет более современные характеристики. Телефон имеет 4,7-дюймовый экран, рамки вокруг экрана и домашний кнопку с Touch ID.

Также в iPhone SE одна задняя камера на 12 мегапикселей с фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой f/1.8. Сейчас камеру называют лучшей однокамерной системой в iPhone. ПКамера поддерживает портретный режим, Smart HDR и 4К-видео.

Передняя камера имеет 7 мегапикселей. По сравнению с iPhone высшего класса, в iPhone SE нет режима ночной съемки, распознавание лица и портов для наушников.

Смартфон защитили от пыли и влаги. Его можно опускать в воду на глубину до метра на полчаса.

Также в iPhone SE есть беспроводная зарядка по стандарту Qi и быстрая проводная зарядка на мощности до 18 ватт. В Apple обещают, что телефон за 30 минут может зарядиться до 50%, но для этого придется приобрести отдельный адаптер, который не входит в комплект.

Заказать новый iPhone можно с 17 апреля, а отправлять его начнут с 24 апреля.

Модель с 67 гигабайтами будет стоить 399 долларов, с 128 гигабайтами - 449 долларов и с 256 гигабайтами - 549 долларов. На новых телефонах будет бесплатный доступ к Apple TV Plus в течение года. Он будет представлен в черном, белом и красном цвете.