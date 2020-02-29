Арахамия назвал причины внеочередного заседания ВР

Источник: Корреспондент.net

Для внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, которое созывает президент Владимир Зеленский, есть три основные причины. Об этом в пятницу, 28 февраля, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, первой причиной созыва внеочередного заседания является необходимость принятия ряда важных на сегодня законов.

"Президент инициировал это внеочередное заседание парламента. Это связано с тремя причинами. Первая причина: вы знаете, что парламент не работает в штатном режиме больше трех недель "благодаря" тому, что ОПЗЖ заблокировала работу. Чтобы внести изменения в закон о государственных закупках, чтобы быстро закупать медицинское оборудование, для этого нужно изменить закон. А как мы изменим закон, если они заблокировали Верховную раду? Это как пример. У нас есть несколько законов об обороне, и мы их не можем рассмотреть", – заявил Арахамия.

Второй причиной он назвал усиление Кабмина новыми кадрами в связи с нынешними вызовами.

"В Кабмине сейчас есть такие требования, что приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Нужно Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то привлечь и кого-то изъять в том числе", – отметил глава фракции.

При этом он отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного Кабинета министров, уточнив лишь, что в нем не будет Сергея Тигипко.

Третьей причиной незапланированной ранее встречи, Арахамия назвал “посадки, которых все ждут”. В связи с этим заслушают отчет правоохранительных органов.