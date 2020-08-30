Арахамия объяснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги

Источник: Корреспондент.net

Деньги на строительство дорог, взятые из фонда борьбы с коронавирусом - это "инвестиции в самих себя".

"Если бы мы их не потратили, то тогда бы не делали дороги и потом одалживали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно одалживали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги", - сказал нардеп.

Арахамия подчеркнул, что каждая гривна, вложенная в дороги приносит в бюджет шесть гривен.

"Деньги должны работать. Каждая гривня, которая вложена в дороги, шесть гривен приносит в течение четырех лет в бюджет. Это инвестиция в самих себя. Мы приближаемся к тому, чтобы в этом году сделать 4 200 км, это исторический рекорд, а программа - за пять лет сделать 20 тысяч км", - сказал он.