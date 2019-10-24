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24.10.2019

Арахамия подозревает "слуг народа" во взятках

Источник: Корреспондент.net

лава фракции Слуга народа Давид Арахамия подозревает некоторых нардепов СН в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников. Об этом свидетельствует онлайн-исследование Арахамии на детекторе лжи, проведенное в четверг, 24 октября.

"Обоснованно ли вы подозреваете кого-то из своей фракции в получении денег за голосование в пользу заинтересованных лиц, олигархов, силовиков или чиновников Кабмина?" - спросил полиграфолог.

"Да. Более того, я сегодня был вместе с человеком, одним из свидетелей в правоохранительных органах. Будем расследовать", - ответил Арахамия.

По словам Арахамии, он основывается на показания нардепа, который был свидетелем предложения неправомерной выгоды в Верховной Раде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете, который возглавляет нардеп Александр Дубинский.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

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