Арахамия рассказал, кто возглавит партию Слуга народа

Источник: Корреспондент.net

Безальтернативным кандидатом на пост главы партии Слуга народа является Александр Корниенко. Об этом заявил председатель фракции СН Давид Арахамия.

Арахамия напомнил, что первая задача съезда - это выбрать новую главу партии Слуга народа, ведь Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду.

"У нас там нет никаких сюрпризов, более или менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко, я думаю все его поддержат. Он уже фактически и занимается последние три месяца... ", - сказал Арахамия.

Также, по его словам, на съезде будет рассмотрен вопрос об изменениях в устав и региональные подразделения.

"... раньше партия строилась очень быстро, сейчас мы уже можем структурно подойти к этому вопросу, чтобы подготовиться на очередные местные выборы. И для этого нужно строить нормальную вертикальную партийную структуру", - рассказал Арахамия.