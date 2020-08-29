Арахамия заявил о кадровых изменениях в Кабмине

Источник: Корреспондент.net

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал возможные кадровые ротации в составе правительства уже нынешней осенью.

По словам Арахамии, кадровые перестановки могут произойти в двух-трех министерствах.

"Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать", – пояснил он.

Арахамия уточнил, что изменения ожидаются в экономическом блоке правительства.

"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, не просто имеющие видение и программы, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь", – добавил он.