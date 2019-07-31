31.07.2019
Арест танкера: РФ направила ноту в МИД Украины
Источник: Корреспондент.net
Консульство России в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить сложившееся положение с арестом российского танкера NEYMA. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Украине сообщает ТАСС во вторник, 30 июля.
"Официальных документов по танкеру (от украинской стороны) мы не получили. Генеральное консульство (РФ) в Одессе направило в МИД (Украины) ноту с просьбой прояснить ситуацию", - сообщили в пресс-службе посольства.
Напомним, что ранее суд принял решение арестовать российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу в Керченском проливе.
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