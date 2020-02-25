Арестованы четыре участника беспорядков в Санжарах

Источник: Корреспондент.net

Октябрьский райсуд Полтавы во вторник, 25 февраля, арестовал четырех человек, которых подозревают в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщил спикер Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, пишет УНН.

"Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказал Сулаев.

Он отметил, что сейчас полиция выясняет место пребывания пятого подозреваемого, ведь по адресу места жительства его не было.

Ранее этот же суд отправил под ночной домашний арест задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко, который пытался наехать автомобилем на бойцов Национальной гвардии.