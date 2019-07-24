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24.07.2019

Археологическая экспедиция нашла ценные находки бронзового века в поселке Ялта

Источник: mariupolrada.gov.ua

С 29 июня по 18 июля прошла археологическая экспедиция от Мариупольского государственного университета. Специалисты занимались раскопками курганов бронзового века (III-II тыс. до н. э.) в поселке Ялта.

Во время работы исследовали большой участок диаметром 40 м и глубиной один метр. Членам экспедиции удалось проверить восемь захоронений эпохи бронзы (ямная, бабинская и срубная культуры) и одно - раннего железного века (черногоровская культура). В задачи группы также входило привлечение первокурсников исторических специальностей к научно-исследовательскому процессу и осуществления деятельности по охране памятников.

В результате работы найдено много различных изделий из кости, бронзы и керамики. Наиболее ценной находкой стал скелет черногоровца (предположительно киммерийца), похороненного в позе всадника.

Руководитель экспедиции Вячеслав Забавин гордится работой команды. По его словам, найденные вещи очень уникальны, потому что встречаются они в такой местности крайне редко. Сейчас рассматривается идея проведения дальнейших раскопок с целью поиска новых исторических находок в поселке Ялта.

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