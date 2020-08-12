12.08.2020
Асаду стало плохо во время речи в парламенте
Источник: Корреспондент.net
Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо из-за приступа гипотонии во время начала своего выступления перед депутатами нового состава Народного совета (парламента).
"Президент Асад прервал свою речь из-за внезапного падения артериального давления", - говорится в сообщении.
Он продолжил выступление после небольшого перерыва. Через 15 минут после начала речи сирийский лидер снова попросил у депутатов разрешения выйти на одну минуту из зала, чтобы принять лекарство.
Новости раздела
Мир
12.08.2020
Соседи Беларуси предложили решение кризиса
Власти Беларуси должны провести новые выборы, поскольку состоявшиеся 9 августа не были демократическими, полагают президенты Литвы, Латвии и Польши.
Мир
12.08.2020
Ситуацию в Беларуси обсудили Путин и Макрон
Президенты России и Франции кроме Беларуси обсудили пандемию коронавируса, Ливан и Донбасс.
Мир
12.08.2020
Темнокожий вице-президент. Кого выбрал Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал Камалу Харрис в качестве вице-президента в случае победы на выборах.
Мир
12.08.2020
В США снова снизилась добыча нефти
После увеличения в конце июня на 500 тысяч баррелей суточная добыча американских компаний почти два месяца держалась на уровне 11 млн баррелей.
Мир
12.08.2020
Асаду стало плохо во время речи в парламенте
Сирийский лидер отвлекался от речи из-за приступа гипотонии. Также он прерывал выступление, чтобы принять лекарство.
Мир
11.08.2020
У Трампа раскритиковали российскую вакцину от COVID-19
В России первыми в мире объявили о создании вакцины от коронавируса. В США сомневаются в российских стандартах разработок.
Мир
11.08.2020
Протесты в Беларуси: в больницах более 200 человек
Минздрав Беларуси подтвердил смерть одного из протестующих - он скончался до приезда медиков, говорят в ведомстве.
Мир
11.08.2020
Белорусский парламент выступил с заявлением
Белорусские депутаты считают адекватными действия силовиков против протестующих и выступают против "раскачивания" ситуации.
Мир
11.08.2020
Соцсети: В Беларуси снова задерживают активистов
Обстановка в Минске остается напряженной, градус противостояния оппозиции и власти усилился в ходе вечерних акций.
Мир
09.08.2020
Протесты в Бейруте: пострадали более 700 человек
Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.
Мир
09.08.2020
Силовики перекрыли центр Минска
Город начали перекрывать на фоне призывов к забастовкам, которые появились в telegram-канале оппозиции.