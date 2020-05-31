Астронавты с корабля SpaceX взошли на борт МКС

Источник: Корреспондент.net

Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon и взошли на борт Международной космической станции, момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.

На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток.

Полет корабля к МКС длился почти 19 часов. На Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.

"Они это сделали. После вчерашнего запуска корабля, Боб Бенкен и Дуглас Харли официально присоединились к экипажу МКС", - заявили в NASA.