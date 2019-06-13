Найти

13.06.2019

Атака на танкеры: Совбез ООН проведет заседание

Источник: Корреспондент.net

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит нападение на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в четверг, 13 июня.

Отмечается, что встреча Совбеза ООН будет проходить за закрытыми дверями.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что намерен поднять вопрос о нападении на танкеры.

"Неприемлемо, чтобы любая сторона атаковала коммерческие суда, и сегодняшнее нападение на суда в Оманском заливе вызывает очень серьезное беспокойство, – сказал дипломат. – Правительство США оказывает помощь странам региона и оценивает ситуацию".

Ранее в четверг стало известно, что два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись. С кораблей были эвакуированы 44 человека.

Новости раздела
Украина
13.06.2019
Партия Слуга народа представила структуру штаба
Глава штаба рассказал, что заработает полноценный пресс-офис во главе с Евгенией Кравчук, а пресс-секретарем партии станет Татьяна Цыба.
Украина
13.06.2019
Атака на танкеры: Совбез ООН проведет заседание
Встреча Совета Безопасности ООН будет проходить за закрытыми дверями. Дипломаты обсудят ситуацию в Оманском заливе.
Украина
13.06.2019
Вакарчук назвал спонсоров своей партии
Партию Голос поддержали инвестиционный банкир Сергей Фурса, региональный президент компании Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук, а также экс-президент оператора мобильной связи компании Киевстар Петр Чернышов.
Украина
13.06.2019
Нафтогаз: переговоры по транзиту газа отложили
К обсуждению даты трехсторонних переговоров стороны вернутся только в сентябре, сообщил исполнительный директор Нафтогаза.
Украина
12.06.2019
В Опоре назвали условие для отмены выборов
Если Конституционный суд "забракует" два пункта указа Зеленского, досрочные выборы в Раду отменят, считают в гражданской сети.
Украина
12.06.2019
Зеленский против Рады. Как заседал Конституционный суд
Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части, на которой и будет вынесено решение.
Украина
12.06.2019
В ВСУ рассказали о прорыве под Донецком
Закрепление на новых позициях в Марьинке, отмечают в ВСУ, гарантирует большую безопасность населению и улучшает положение армии.
Украина
12.06.2019
В Украину едет глава ОБСЕ
Это уже второй визит Лайчака с начла года. Во время первой поездки он был шокирован условиями жизни людей у линии фронта на Донбассе.
Украина
12.06.2019
На Донбассе за день 12 обстрелов
Враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украина
12.06.2019
Зеленский против отмены петиции об его отставке
Глава государства сообщил, что "закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции".
Украина
12.06.2019
Раненых бойцов Азова эвакуировали в Киев
Военный самолет Ан-72 доставил в Киев из Днепра девятерых раненых военнослужащих. Состояние пострадавших - удовлетворительное.
Украина
11.06.2019
В Киеве построят мусоро-перерабатывающий комплекс
Киевские власти хотят осуществить переход от технологии захоронения к более экологичной альтернативе.
Вакарчук назвал спонсоров своей партии | Партия Слуга народа представила структуру штаба