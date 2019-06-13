Атака на танкеры: Совбез ООН проведет заседание

Источник: Корреспондент.net

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит нападение на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в четверг, 13 июня.

Отмечается, что встреча Совбеза ООН будет проходить за закрытыми дверями.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что намерен поднять вопрос о нападении на танкеры.

"Неприемлемо, чтобы любая сторона атаковала коммерческие суда, и сегодняшнее нападение на суда в Оманском заливе вызывает очень серьезное беспокойство, – сказал дипломат. – Правительство США оказывает помощь странам региона и оценивает ситуацию".

Ранее в четверг стало известно, что два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись. С кораблей были эвакуированы 44 человека.