Аваков дал прогноз по ликвидации пожаров

Источник: Корреспондент.net

Министр внутренних дел Арсен Аваков дал прогноз по ликвидации пожаров в Житомирской области, их смогут потушить за несколько дней, о чем чиновник сообщил в Twitter.

"В Овруче с секретарем СНБО О.Даниловым, руководителем ОП А.Ермаком заслушали представителей ОГА, ГСЧС, НПУ, Гослесагентства по пожарам в регионе. Совершили воздушный мониторинг над районом пожара", - написал он.

По его словам, спасатели, авиация и 50 единиц техники работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

"Спасено 4 села. За 3-4 дня преодолеем!" - отметил глава МВД.