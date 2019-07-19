Аваков готовит на выборы авиацию и спецназ

Источник: Корреспондент.net

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать 21 июля закон, рассказал, как полиция будет обеспечивать порядок на участках и напомнил, как надо правильно голосовать.

Аваков потребовал исполнять закон о выборах всех кандидатов - независимо от их идеологии и отношения к власти.

"Нацполиция работает вне политики и потому - наши требования одинаковы для всех кандидатов, от самых провластных до радикально оппозиционных: четкое исполнение Закона о выборах", - написал министр.

Чиновник посетовал на то, что случаев нарушения закона немало. По итогам избирательной парламентской кампании Нацполиция расследует более 6 тысяч обращений, фигурантами которых являются представители всего политического спектра.

Аваков также рассказал, какие силы будут обеспечивать порядок 21 июля.

"В день голосования будет задействовано дополнительно 132 500 сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и – впервые (!) - систему авиационной безопасности МВД", - написал министр.

Кроме того, будут усилены контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения.

Избирателям Аваков напомнил правила поведения на участке: на выборы запрещено приносить символику партии, нельзя голосовать за другого человека, выносить бюллетень, показывать или фотографировать заполненный бюллетень, опускать в урну чужие бюллетени и умышленно портить бюллетень. В случае нарушений министр призвал звонить на горячую линию Ситуационного штаба МВД: 044-254-9756.