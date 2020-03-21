Аваков: Киев останавливает пассажирские перевозки

Источник: Корреспондент.net

С воскресенья в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки, заявляет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом он написал в комментарии под своим постом об ужесточении ограничительных мер на время карантина.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - написал министр.

При этом власти Киева не сообщали об остановке пассажирских перевозок.

Ранее заместитель Авакова Антон Геращенко заявил, что из-за карантина в Киеве не выехали на маршруты около 600 маршрутных такси.

"Из-за ограничений количества перевозок это нерентабельно и предприниматели не хотят заниматься перевозками. Лучше пересидеть две недели, чем быть в убытке. Такая ситуация действительно есть ", - сказал он в эфире телеканала ZIK.

Антон Геращенко также отметил, что первые два дня действовала "профилактика": предупреждали и пассажиров и водителей о соблюдении новых мер безопасности, внедренных в Киеве. В дальнейшем меры полиции будут более жесткими, карательные меры будет осуществлять не только полиция, но и Укртрансбезопасность.

Как известно, в Киеве, Харькове и Днепре с 16 марта по 3 апреля остановлено метро. В некоторых городах прекратил работу весь общественный транспорт.