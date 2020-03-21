Аваков: Киев останавливает пассажирские перевозки
Источник: Корреспондент.net
С воскресенья в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки, заявляет министр внутренних дел Арсен Аваков.
Об этом он написал в комментарии под своим постом об ужесточении ограничительных мер на время карантина.
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - написал министр.
При этом власти Киева не сообщали об остановке пассажирских перевозок.
Ранее заместитель Авакова Антон Геращенко заявил, что из-за карантина в Киеве не выехали на маршруты около 600 маршрутных такси.
"Из-за ограничений количества перевозок это нерентабельно и предприниматели не хотят заниматься перевозками. Лучше пересидеть две недели, чем быть в убытке. Такая ситуация действительно есть ", - сказал он в эфире телеканала ZIK.
Антон Геращенко также отметил, что первые два дня действовала "профилактика": предупреждали и пассажиров и водителей о соблюдении новых мер безопасности, внедренных в Киеве. В дальнейшем меры полиции будут более жесткими, карательные меры будет осуществлять не только полиция, но и Укртрансбезопасность.
Как известно, в Киеве, Харькове и Днепре с 16 марта по 3 апреля остановлено метро. В некоторых городах прекратил работу весь общественный транспорт.