Аваков назвал "позорным" приговор Маркиву

Источник: Корреспондент.net

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву будет обжалован.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал министр.

По словам Авакова, Маркив и государство Украина не виноваты в гибели итальянского репортера. "Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала войну в Славянске и на Донбассе", - добавил министр.

Как сообщает глава Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий, итальянский суд, который рассматривал дело Маркива, решил направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Богдана Маткивского..

Как известно, Маткивский и нардеп Андрей Антонищак выступали свидетелями по делу Маркива.

Упомянутые парламентарии в мае-июня 2014 года возглавляли подразделения Нацгвардии на горе Карачун возле Славянска, где тогда служил Маркив.

Как сообщалось, украинца обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на территории, которую тогда контролировали сепаратисты.