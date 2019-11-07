Аваков назвал время разведения сил в Петровском

Источник: Корреспондент.net

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что разведение сил и средств сторон на участке Богдановка-Петровское Волновахского района Донецкой области начнется 8 ноября в 12:00. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Время начала разведения чиновник озвучил во время поездки правительственной делегации и иностранных дипломатов на участок разведения войск в зоне ООС. Аваков уточнил, что мероприятия начнутся при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций.

Свои слова он продублировал в Twitter.

"Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разделения. Если все будет хорошо, завтра в 12 - начало разведения!" - написал Аваков.