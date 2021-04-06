Авіація проти ЗРВ – винищувачі долали ППО противника

Источник: Збройні Сили України

У повітряному командуванні «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України завершилось двостороннє командно-штабне навчання, у якому бригада зенітних ракетних військ протистояла «нападу» бригади тактичної авіації.

Усе відбувалось в умовах, наближених до бойових, із максимальним залученням особового складу та військової техніки. Було окреслено умовну лінію розмежування сторін, заздалегідь визначений чіткий замисел навчань щодо проведення наступальних дій однією стороною та спроможність дати відсіч іншою.

Рішення на бойові дії приймали особисто командири та штаби бригад. А слідкували за усім дійством посередники з вищих штабів та… об’єктивний контроль.

- Завдання винищувачів типове – прорвати ППО противника та завдати повітряних ударів по умовних об’єктах. Відповідно завдання ЗРВ – вийти в нові позиційні райони, облаштувати приховані позиції і… не допустити прориву, захопити цілі й умовно знищити їх, - розповів начальник управління підготовки.

Таким чином, протягом трьох діб авіація, ЗРВ, радіотехнічні війська, розвідка, РЕБ та інші підрозділи вправлялись на території кількох областей України.

Подібні тренування підрозділів та частин Повітряних Сил проводяться далеко не вперше, змінюється лише їх формат. Спільні, двосторонні, командно-штабні навчання є підготовчими етапами до стратегічних навчань Збройних Сил України, які проводяться наприкінці кожного навчального року.

Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Центр»