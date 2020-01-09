09.01.2020
Авиакатастрофа: Киев просит помощи в расследовании
Источник: Корреспондент.net
Офис президента просит партнеров Украины предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране, если у них такие есть. Об этом сообщила пресс-служба ОП в Facebook
"Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их", - говорится в сообщении.
В Офисе рассказали, что сейчас идет работа специальной комиссии по расследованию катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Иране.
По этому поводу в четверг президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран, в том числе с премьер-министрами Канады и Швеции.
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