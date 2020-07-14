14.07.2020
Авиаперевозки в Украине сократились почти на 70%
Источник: Корреспондент.net
За первые полгода 2020 объем пассажирских перевозок украинскими авиакомпаниями сократился на 67% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.
Всего украинскими авиакомпаниями было перевезено 2 млн человек, из них - 1,8 млн по международным рейсам (падение перевозок на 67,5%), говорится в сообщении.
Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 61,8% к отметке 4,1 млн человек, из них - 3,7 млн человек по международным рейсам.
Отметим, что перевозчики выполнили 19 400 коммерческих рейсов (сокращение количества на 59,4% по сравнению с январем-июнем 2019). Их них - 16 200 международных рейса (сокращение на 59,3%).
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