Автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары

Источник: Корреспондент.net

Эвакуированые из Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение Новые Санжары в Полтавской области.

По информации СМИ, в результате столкновений одного полицейского забрала скорая, также несколько местные жители получили травмы.

Также жители поселка забросали камнями колону автобусов.

Столкновения правоохранителей и митингующих продолжаются. Люди жгут шины и дрова на подъезде к медцентру.