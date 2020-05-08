08.05.2020
Автогаз в Украине подешевел на четверть
Источник: Корреспондент.net
С 1 апреля средняя стоимость сжиженного газа на украинских АЗС снизилась почти на 24% и достигла 8,13 грн/л, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.
Отмечается, что в последний раз такая цена была зафиксирована в марте 2016 года.
Например, в Киеве цены с начала апреля снизились на 1,5-2,5 грн/л - до 8,45-8,49 грн/л на АЗС операторов OKKO, WOG, и SOCAR. На Glusco газ подешевел на 2 грн/л - до 7,95 грн/л, БРСМ-Нафта - на 2,3 грн/л, до 7,69 грн/л.
Однако на фоне резкого подорожания оптовых цен с начала мая на 19,5%, до средней по Украине 12 328 грн/т, снижение стоимости на АЗС остановилось.
Операторы, работающие в так называемом нижнем ценовом сегменте, уже начали повышать стоимость.
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