Автомобиль на ходу провалился в промоину на трассе

Источник: Корреспондент.net

В Сковородинском районе Амурской области России легковой автомобиль на полном ходу провалился в промоину на трассе. Соответствующее видео опубликовало ИА Порт Амур на свое канале в Youtube.

По информации российских СМИ, инцидент случился около семи утра в воскресенье, 21 июля. После сильных дождей на российской федеральной трассе Амур размыло дорожное полотно, а в образовавшийся провал упал автомобиль Toyota Vitz.

Пострадали 62-летний водитель и его 31-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.