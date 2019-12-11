Автопроизводство Украины за месяц упало на 40%

Источник: Корреспондент.net

В прошлом месяце предприятия украинского автопрома изготовили 544 единицы транспорта, что по сравнению с октябрем меньше на 40%, сообщает Укравтопром.

"Завод Еврокар, который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив сборку всего на 2 автомобиля.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт меньше показателя октября текущего года", - говорится в сообщении.

Производство автобусов наоборот увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом и составило 98 машин.

Всего за 11 месяцев 2019 года в Украине собрали 6740 единиц автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.