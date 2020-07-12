12.07.2020
Азербайджан и Армения начали воевать на границе
Источник: Корреспондент.net
На азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия в воскресенье, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Отмечается, что Азербайджан обвинил подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле с целью захвата приграничной територрии.
“Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии”, - заявили в министерстве.
Согласно сообщению, противник был отброшен.
Уточняется, что в ходе боев двое военнослужащих Азербайджанской Армии погибли и пятеро получили ранения.
В тоже время Армения сообщает, что группа азербайджанских военных на автомобили УАЗ совершила попытку прорыва границы. Им был дан отпор, армянская сторона открывала огонь в ответ. В результате азербайджанские военные вернулись на свои позиции.
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