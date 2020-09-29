Азербайджан отказался от переговоров с Арменией

Источник: Корреспондент.net

Дальнейшие переговоры с Арменией не имеют смысла. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире российского ТВ, сообщило информагентство РБК-Украина.

"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?", - сказал Алиев.

По его словам, суть выработанных минской группой ОБСЕ принципов заключаются в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карбахской автономной области должны быть переданы Азербайджану.

"Но если он говорит, что Карабах - это Армения и вдобавок говорит, что мы должны вести переговоры с марионеточным режимом Нагорного Карабаха... Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования", - подчеркнул президент Азербайджана.

Также он заявил, что Турция не оказывает военную поддержку Азербайджану, а играет стабилизирующую роль в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.