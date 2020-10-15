Азербайджан отвоевал новые территории в Нагорном Карабахе

Источник: real-vin.com

Как ранее упоминалось, Баку заявил, что четырнадцатого октября войска Азербайджана отбили у армян еще восемь населенных пунктов в юго-восточной части Нагорного Карабаха. Некоторые любопытные подробности об этом рассказал пользователь социальных сетей «Kryz»:

«…После четырех дней ожесточенных боев (во время формального перемирия!) части 2-го корпуса Бархударова (Азербайджан) взяли наконец-таки под свой полный контроль горы Аргюнаш и Мянгялянят…

Часть подразделений вошла уже без боя в Гадрут и находящийся в 1 км к западу от него село Шахйери (по-армянски – Тагасар) и чуть южнее еще и село Арагюль…

…Остатки армянских частей (тех самых, которые согласно официальной версии МО Армении «проводили зачистку Гадрута от турецко-азербайджанской диверсионной группы численностью в 200 человек») бежали в панике. Преследуя их, азербайджанские войска с ходу прошли через вмиг опустевшие от армян села Булутан, Хырманджиг и Халафша. Одновременно им на помощь с востока со стороны села Учуджу Махмудлу двинулись другие азербайджанские подразделения. Практически не встречая сопротивления, они вошли в еще ранее опустевшие села Мирзаджамаллы, Сейидахмедлы, Геджагезлу, Ишыглы и Юхары Айбасанлы.

А вечером передовые части вошли в город Физули. Вернее, в город-призрак – после 1993-го Физули, Агдам и Джабраил были практически полностью разрушены армянами и в настоящее время это просто развалины, где ранее были только армянские военные и бомжи. И вот теперь пришло сообщение, что в Физули без боя вошли азербайджанские части. Поздно вечером стало известно, что отряд азербайджанских войск расширил освобожденную территорию севернее Физули и вошел в село Зяргар. Особенность ситуации в том, что армянские части вчера оказались в самом настоящем «котле» в селах Гаргабазар, Кюрдляр и Бальянд».

Сложно судить о достоверности всего изложенного текста. Однако тот же Гадрут таки действительно переходил из рук в руки несколько раз, пока окончательно не остался за Баку. В целом среди населенных пунктов, упомянутых «Kryz», фигурируют те, про освобождение которых ранее сообщало Министерство обороны Азербайджана. Но не все. Ждем официальной реакции Баку.

Пока же на сайте МОА последними на эту тему есть информация об уничтожении на юго-востоке Нагорного Карабаха армянского беспилотника. А также видео с освобожденного еще до формального перемирия Джебраила в том же районе.