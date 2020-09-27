Азербайджан ввел частичное военное положение

Источник: Корреспондент.net

Правительство Азербайджана ввело военное положение в ряде городов и районов страны, сообщает APA.

Вопрос об введении военного положения обсуждалось на экстренном заседании Милли Меджлиса.

По словам депутата Хикмета Бабаоглы, решение будет утверждено президентом Ильхамом Алиевым в течение 48 часов.

"Наконец-то настало время для освобождения оккупированных территорий. Мы призываем население соответствующих городов и районов соблюдать требования военного положения и комендантского часа", - сказал он.

Комендантский час будет объявлен в Баку, Гяндже, Гейгеле, Евлахе и ряде других городов.