АЗС обязали снизить цены на топливо

Источник: Корреспондент.net

Антимонопольный комитет потребовал от крупных сетей автозаправок снизить цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ в четверг, 5 декабря.

Как сообщается, комитет провел анализ рынков горючего и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил следующие факты:

средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;

курс доллара к гривне, что может влиять на ценообразование учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти 12%;

средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом АМКУ отмечает, что уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным.

Исходя из этого, АМКУ утвердил обязательные к исполнению рекомендации в которых требует установить цены на бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и дал на рассмотрение рекомендаций 10-дневный срок.

Рекомендации направлены сетям, работающими под брендами WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO.