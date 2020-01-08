Багдад подвергся ракетному обстрелу

В Тегеране заявили, что привели ядерное соглашение к "разумному балансу", который был нарушен после выхода из него США.

Германия частично передислоцирует своих военных из Ирака, но Бундесвер готов остаться в стране, если Багдад попросит.

В новую транспортную инфраструктуру, сданную в эксплуатацию в конце 2019 года, начали закачивать газ из действующего Северного потока.

Американский лидер заявил, что пока он будет президентом, у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Иран как страна, в которой произошла трагедия, должен создать комиссию по расследованию авиакатастрофы, сообщил МИД Украины.

Президенты России и Турции предложили объявить перемирие в Ливии, а также поручили главам МИД и Минобороны продолжить контакты.

Эскалация между США и Ираном произошла из-за того, что накопилась критическая масса противоречий, считают в МИД РФ.

Две ракеты попали в "зеленую зону" в Багдаде в Ираке, где расположены правительственные здания и иностранные объекты.

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