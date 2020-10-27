Байден опережает Трампа по популярности - опрос

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден опережает ближайшего оппонента - действующего президента, республиканца Дональда Трампа - на 10%. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, обнародованные во вторник, 27 октября, телеканалом CNBC.

Отмечается, что опрос проводился 21-24 октября при участии 800 избирателей. По его итогам, на предстоящих выборах главы государства за Байдена готовы проголосовать 51% участников опроса, тогда как за Трампа - 40%.

Так, демократ в последние дни заручился поддержкой среди женщин и пожилых избирателей. Кроме того, свои голоса за него готовы отдать испаноговорящие американцы и выходцы из стран Азии.

В свою очередь, Трампа поддерживают, кроме его соратников по партии, консервативно настроенные избиратели и члены религиозных организаций.

Напомним, всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября. Американцы будут избирать президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.