Байден у Варшаві для запевнення Польщі і допомоги Україні

Источник: ukrainian.voanews.com

Президент США Джо Байден після низки самітів, що відбулися у четвер у Брюсселі, прибув 25 березня до Польщі, щоб продемонструвати американську підтримку країні, яка прийняла найбільше українських біженців і стала важливою ланкою у міжнародній допомозі Україні в умовах російської війни.

На запитання журналістів до Байдена, чи змінить його позицію те, що він на власні побачить у Польщі, американський лідер напередодні відповів, що це лише посилить його “налаштованість, аби Сполучені Штати відігравали важливу роль в гуманітарній допомозі, яка потрібна і в Україні, і за межами України”.

“Я за останні 15 років відвідав багато місць вражених війною. Я був у таборах біженців і це спустошливо”, - підреслив президент, додавши, що “на США, як на одному з лідерів міжнародної спільноти, лежить обов’язок - бути залученими і зробити усе можливе, щоб полегшити страждання і біль невинних жінок, дітей та, зрештою, і чоловіків в Україні й тих, які перейшли кордон”.

Польща прийняла понад 2 мільйони українських біженців з понад 3,5 мільйонів, які втекли через кордон від спустошливих наслідків кривавого російського вторгнення в Україні.

Окрім гуманітарної допомоги Польща також сприяє транспортуванню західної військової допомоги Україні і прийняла на своїй території додаткові підрозділи армії США у межах рішень НАТО про посилення східного флангу альянсу.

Польський президент Анджей Дуда сказав, що візит Байдена підкреслює важливість стратегічного альянсу Польщі і США.

“Ці відносини не залежать від жодних політичних стосунків. Ми демократичні країни. Уряди змінюються, а стратегічні інтереси залишаються”, - сказав Дуда, визнавши певні ідейні розбіжності між деякими політиками у Варшаві та Вашингтоні.