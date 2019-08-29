Баканов официально возглавил СБУ

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, одобрила назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины по представлению президента Владимира Зеленского. Кандидатура Баканова набрала 319 голосов.

Предварительно парламент уволил прежнего главу СБУ Василия Грицака. "За" проголосовали 333 нардепа.

Перед голосованием Баканов выступил с речью в Раде. Он заявил, что СБУ "должна стать технологической, быстрой и прочной". Новый глава спецслужбы пообещал реформировать ведомство и уже осенью вынести на рассмотрение парламента новый закон о СБУ.