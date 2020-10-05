Баку и Ереван заявили об успехах в Карабахе

Источник: Корреспондент.net

Азербайджанские и армянские военные добились ряда успехов в Нагорном Карабахе по итогам понедельника, 5 октября.

Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в Twitter, что армия страны взяла под контроль ряд позиций на линии соприкосновения в Карабахе.

"Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре Джабраильского района, а также ряд стратегических высот в различных направлениях", – написал Алиев в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян утверждает, что армия обороны Карабаха уничтожила крупное подразделение азербайджанских военных. Об этом на своей странице в Facebook.

"Применив тактическую уловку, Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики – ред.), создав у противника впечатление об отступлении и заманив его в ловушку, затем мощным артиллерийским огнем накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана. Потеряв на поле боя 200 человек убитыми, противник бежал", – написала Степанян.

Также МИД Армении сообщило о гибели 19 и ранении 80 мирных жителей в результате ударов вооруженных сил Азербайджана по населенным пунктам в Карабахе. Также повреждены более 2700 единиц имущества и инфраструктуры.

А азербайджанская сторона заявляет, что от огня армянских военных погибли 24 человека, еще 121 ранен, разрушены более 2 тысяч объектов. Такие даныне озвучил на брифинге в Киеве военный атташе посольства Азербайджана в Украине Ильгар Агаев.