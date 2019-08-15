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15.08.2019

Банкиры дали прогноз курса гривны до конца года

Источник: Корреспондент.net

В этом году не ожидается существенное снижение курса гривны, считают опрошенные агентством Интерфакс-Украина банкиры.

"На сегодняшний день уже можно сказать, что сроки начала сезонного роста курса доллара нарушены: к середине августа наблюдается стабильный девальвационный тренд доллара, рынок завис на уровне трехгодичного минимума 25-25,20 грн/$1. В этом году традиционное начало девальвационного тренда для гривны стоит ожидать с небольшой задержкой - с начала октября", - сказал директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По его словам, главным фактором укрепления курса гривны стал повышенный спрос на гривневые гособлигации со стороны нерезидентов.

Куринной напомнил, что осенью повышается спрос на энергоносители, также ожидается пиковый объем погашения внешних займов, что может повлиять на ослабление гривны. "Однако рекордный урожай зерновых и достойный объем золотовалютных резервов позволяют надеяться, что девальвация, если и будет, то незначительной", - добавил эксперт. По его оценке, при условии сохранения политической стабильности до конца текущего года курс гривны останется в коридоре 25,5-26,5 грн/$1.

Заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец полагает, что до конца сентября, пока не будет сформирован новый состав правительства, курс гривни существенно не изменится.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что традиционные осенние тренды в этом году будут сглажены. "В базовом сценарии мы ожидаем возврата курса гривны в диапазон 25,5-26,5 грн/$1 с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/$1 до конца текущего года", - сказал он, отметив при этом, что девальвационные ожидания могут усилиться в случае роста политической турбулентности.

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