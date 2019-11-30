Банкиры ждут дальнейшее укрепление гривны - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Банкиры верят в дальнейшее укрепление гривни, хотя и не исключают отката курса к уровням середины ноября, пишет издание Лига 30 ноября.

Гривна продолжает бить рекорды и сейчас находится на максимуме за четыре года. К концу недели гривна на межбанке укрепилась на 13 копеек до 23,97 за доллар. Таким дешевым доллар не был с января 2016 года.

Вполне вероятно, что и это не предел: на следующей неделе курс может закрепиться в районе 23,7-23,8 гривны, не исключают опрошенные изданием банкиры.

В пользу гривны, как и прежде, играют инвестиции иностранцев в украинский госдолг, но есть и нестандартные факторы: продажи валюты Нафтогазом, экспортная выручка и даже День благодарения, который в США отмечали в прошлый четверг.