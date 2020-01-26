Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Источник: Корреспондент.net

Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авикатастрофе, сообщает TMZ Sports

Брайант находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Калифорнии. Вертолёт упал в горах, на месте работают экстренные службы. Вместе с баскетболистом разбились еще четыре человека.

Причина аварии выясняется.

Коби Брайант - легенда баскетбола, пятикратный чемпион НБА, автор многочисленных баскетбольных рекордов. Он завершил карьеру в 2016 году,18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы выступал за Лос-Анджелес Лейкерс.