Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського
Источник: fm-tv
Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.
Пряма мова: "Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру".
Я подаю позов у Генеральну прокуратуру щодо вчинення злочину Володимиром Зеленським на посту верховного головнокомандувача і президента України".
Деталі: Журавель додав, що не боїться і піде до кінця, заради справедливості.
Батько розвідника звинувачує Зеленського у тому, що він "заборонив залучення підрозділів спеціального призначання для проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого. За словами батька, це призвело до того, що поранений Ярослав Журавель загинув від крововтрати у "сірій зоні".