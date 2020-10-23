Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

Источник: fm-tv

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.

Пряма мова: "Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру".

Я подаю позов у Генеральну прокуратуру щодо вчинення злочину Володимиром Зеленським на посту верховного головнокомандувача і президента України".

Деталі: Журавель додав, що не боїться і піде до кінця, заради справедливості.

Батько розвідника звинувачує Зеленського у тому, що він "заборонив залучення підрозділів спеціального призначання для проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого. За словами батька, це призвело до того, що поранений Ярослав Журавель загинув від крововтрати у "сірій зоні".