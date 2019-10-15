Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной мира

Источник: Корреспондент.net

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире.

Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел собственное исследование, рассчитав “идеальность” некоторых знаменитостей по формуле "золотого сечения".

Де Сильва измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти звезд. Согласно его расчетам, лицо Беллы Хадид максимально приближено к "золотому сечению" - 94, 35%. Хирург отметил, что у модели был “самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7%”.

Второе место в топе Де Сильвы заняла певица Бейонсе с показателем 92,44%, а третье - актриса Эмбер Херд с 91,85%.

В десятку также попали Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.